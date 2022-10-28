Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире

Происшествия
28.10.2022 12:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-dvoe-pensionerov-postradali-iz-za-pozhara-v-kvartire
В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
Фото «Туапсинские вести»

Возгорание произошло утром 28 октября в квартире одного из домов на улице Звездной.

Клубы дыма выходят из квартиры на втором этаже. На месте работают пожарные бригады.

«Есть двое пострадавших, люди пенсионного возраста, жильцы этой квартиры», — рассказал старший дознаватель ОНД и ПР Туапсинского района Павел Завязочников.

Спасатели продолжают тушение пожара в многоэтажке, сообщает газета «Туапсинские вести».

Читайте также: в Краснодаре 25 октября потушили пожар на СТО в станице Елизаветинской.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Кабмин проработает вопрос строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Кабмин проработает вопрос строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Курорт «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 3 млн туристов в год
Курорт «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 3 млн туристов в год
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодарском крае в перевернувшейся в поле иномарке погибла 53-летняя женщина
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Сочи аферистка снимала жилье на сутки, а потом под видом риелтора сдавала его на длительный срок
  6. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях