В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
Происшествия
28.10.2022 12:02
Возгорание произошло утром 28 октября в квартире одного из домов на улице Звездной.
Клубы дыма выходят из квартиры на втором этаже. На месте работают пожарные бригады.
«Есть двое пострадавших, люди пенсионного возраста, жильцы этой квартиры», — рассказал старший дознаватель ОНД и ПР Туапсинского района Павел Завязочников.
Спасатели продолжают тушение пожара в многоэтажке, сообщает газета «Туапсинские вести».
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