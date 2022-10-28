В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире

Фото «Туапсинские вести»

Возгорание произошло утром 28 октября в квартире одного из домов на улице Звездной.

Клубы дыма выходят из квартиры на втором этаже. На месте работают пожарные бригады.

«Есть двое пострадавших, люди пенсионного возраста, жильцы этой квартиры», — рассказал старший дознаватель ОНД и ПР Туапсинского района Павел Завязочников.

Спасатели продолжают тушение пожара в многоэтажке, сообщает газета «Туапсинские вести».

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