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В Краснодаре потушили пожар на СТО в станице Елизаветинской

Происшествия
25.10.2022 14:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-potushili-pozhal-na-sto-v-stanitse-elizavetinskoj
В Краснодаре потушили пожар на СТО в станице Елизаветинской
Фото t.me/elizavetka_krd

Сообщение о пожаре на улице Кубанской в станице Елизаветинской поступило в МЧС 25 октября в 12:13.

В 12:57 пожарные ликвидировали открытое горение. На месте работали 32 человека и 9 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Причины возникновения возгорания уточняются. О пострадавших не сообщается.

Как писал интернет-портал «Кубань24», пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит одноэтажный частный дом. В 12:48 пожар локализовали. Его площадь составила 500 кв. м. Местные жители ранее сообщили в соцсетях о том, что пожар произошел на СТО. По словам краснодарцев, они услышали звук взрыва, а затем повалили клубы черного дыма.

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