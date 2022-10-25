В Краснодаре потушили пожар на СТО в станице Елизаветинской

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Сообщение о пожаре на улице Кубанской в станице Елизаветинской поступило в МЧС 25 октября в 12:13.

В 12:57 пожарные ликвидировали открытое горение. На месте работали 32 человека и 9 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Причины возникновения возгорания уточняются. О пострадавших не сообщается.

Как писал интернет-портал «Кубань24», пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит одноэтажный частный дом. В 12:48 пожар локализовали. Его площадь составила 500 кв. м. Местные жители ранее сообщили в соцсетях о том, что пожар произошел на СТО. По словам краснодарцев, они услышали звук взрыва, а затем повалили клубы черного дыма.