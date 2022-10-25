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Под Краснодаром загорелся частный дом на площади 500 кв. метров

Происшествия
25.10.2022 13:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-krasnodarom-zagorelsya-chastnyj-dom-na-ploshhadi-500-kv-metrov
Под Краснодаром загорелся частный дом на площади 500 кв. метров
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о пожаре на улице Кубанской в станице Елизаветинской поступило в МЧС 25 октября в 12:13.

Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит одноэтажный частный дом. В 12:48 пожар локализовали. Его площадь составляет 500 кв. м.

На месте работают 28 человек и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Местные жители ранее сообщили в соцсетях о том, что пожар произошел на СТО. По словам краснодарцев, они услышали звук взрыва, а затем повалили клубы черного дыма.

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