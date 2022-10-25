В Туапсинском районе сгорел частный дом

Фото «Туапсинские вести»

Пожар произошел 25 октября около 4:00 в одном из домов поселка Дедеркой.

«Предварительная причина возгорания — нарушения правил безопасности при использовании печного отопления», — рассказал старший дознаватель ОНД и ПР Туапсинского района Павел Завязочников.

По его словам, частный дом площадью 40 кв. м практически полностью выгорел.

С наступлением отопительного сезона спасатели призывают всех граждан уделять особое внимание безопасности отопительного оборудования, пишет газета «Туапсинские вести».

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