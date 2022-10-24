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В Анапе сгорели гараж и два одноэтажных дома

Происшествия
24.10.2022 16:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-sgoreli-garazh-i-dva-odnoetazhnyh-doma
В Анапе сгорели гараж и два одноэтажных дома
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о пожаре в переулке Речном в поселке Сукко поступило в МЧС 23 октября в 14:13.

Пожарные прибыли на место и установили, что горят гараж и два одноэтажных строения. В 14:26 огонь локализовали, в 14:43 пожар полностью потушили. Его площадь составила 70 кв. м. При пожаре никто не пострадал.

На месте работали 5 спасателей и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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