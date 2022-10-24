В Анапе сгорели гараж и два одноэтажных дома
Происшествия
24.10.2022 16:20
Сообщение о пожаре в переулке Речном в поселке Сукко поступило в МЧС 23 октября в 14:13.
Пожарные прибыли на место и установили, что горят гараж и два одноэтажных строения. В 14:26 огонь локализовали, в 14:43 пожар полностью потушили. Его площадь составила 70 кв. м. При пожаре никто не пострадал.
На месте работали 5 спасателей и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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