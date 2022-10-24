В Сочи ночью сгорел частный дом, есть пострадавший

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о пожаре на улице Пластунской поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 24 октября в 2:53.

Прибыв на место в 3:03, пожарные установили, что горит частный дом. Огонь охватил 100 кв. м. Пожару присвоили ранг 1 БИС.

На тушение подали три ствола «Дельта». В 3:38 огонь удалось локализовать на площади 200 кв. м, в 4:18 ликвидировали открытое горение. Полностью пожар потушили в 5:10, есть пострадавший, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего к тушению привлекли 16 человек и 4 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

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