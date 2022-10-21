Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Под Анапой ночью сгорел частный дом

Происшествия
21.10.2022 11:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-anapoj-nochyu-sgorel-chastnyj-dom
Под Анапой ночью сгорел частный дом
Фото t.me/pva_anapa

Пожар произошел в ночь на 21 октября в хуторе Красный под Анапой. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Автор видео сообщил, что дом был каркасный и сгорел очень быстро, буквально за 20 минут.

Сообщение о возгорании на улице Зеленой поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона 20 октября в 22:46. На место незамедлительно выехали специалисты. Прибыв по адресу в 23:05, пожарные установили, что горит частный дом.

В 23:07 пожар локализовали на площади 36 кв. м. Через десять минут ликвидировали открытое горение, а в 23:40 устранили последствия пожара. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Всего в тушении пожара от МЧС России участвовали 11 человек личного состава и три единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи на ходу загорелся внедорожник.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
В одной из школ Геленджика детей напугали внезапные учения со стрельбой из автоматов
В одной из школ Геленджика детей напугали внезапные учения со стрельбой из автоматов
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей
В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Росгвардии начали служебную проверку после тренировки в школе Геленджика
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. В Госдуму внесли пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой
  5. На Крымском мосту начали демонтаж поврежденных пролетов
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях