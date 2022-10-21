Под Анапой ночью сгорел частный дом

Фото t.me/pva_anapa

Пожар произошел в ночь на 21 октября в хуторе Красный под Анапой. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Автор видео сообщил, что дом был каркасный и сгорел очень быстро, буквально за 20 минут.

Сообщение о возгорании на улице Зеленой поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона 20 октября в 22:46. На место незамедлительно выехали специалисты. Прибыв по адресу в 23:05, пожарные установили, что горит частный дом.

В 23:07 пожар локализовали на площади 36 кв. м. Через десять минут ликвидировали открытое горение, а в 23:40 устранили последствия пожара. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Всего в тушении пожара от МЧС России участвовали 11 человек личного состава и три единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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