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В Сочи на ходу загорелся внедорожник

Происшествия
21.10.2022 10:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochti-na-hodu-zagorelsya-vnedorozhnik
В Сочи на ходу загорелся внедорожник
Фото t.me/chp_sochi

Пожар произошел утром 21 октября на автодороге Сочи — Адлер возле Кудепстинского моста в Хостинском районе города-курорта.

О случившемся в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах видно, что огонь полностью охватил легковой автомобиль. По словам очевидцев, в движении у автомобиля задымился моторный отсек.

Водитель заметил дым, остановился и начал тушить своими силами горящий автомобиль. Ему на помощь пришли другие водители. Машину потушили. Пострадавших нет.

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