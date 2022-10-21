В Сочи на ходу загорелся внедорожник
Происшествия
21.10.2022 10:12
Пожар произошел утром 21 октября на автодороге Сочи — Адлер возле Кудепстинского моста в Хостинском районе города-курорта.
О случившемся в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах видно, что огонь полностью охватил легковой автомобиль. По словам очевидцев, в движении у автомобиля задымился моторный отсек.
Водитель заметил дым, остановился и начал тушить своими силами горящий автомобиль. Ему на помощь пришли другие водители. Машину потушили. Пострадавших нет.
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