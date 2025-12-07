В порту Темрюка площадь пожара сократилась до 960 кв. метров

Пожар в порту Темрюка произошел из-за атаки беспилотников ночью 5 декабря. Спасатели в воскресенье продолжают тушение.

По информации оперативного штаба Краснодарского края на 18:00, площадь возгорания в порту Темрюка сократилась до 960 кв. метров.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в работах задействованы 35 человек и 11 единиц техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 5 декабря из-за падения обломков сбитого беспилотника были повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание. К счастью, от падения обломков украинского дрона никто из людей не пострадал. Персонал своевременно эвакуировали.

Днем 6 декабря площадь возгорания достигла 1 тыс. 350 кв. метров.

Читайте также: над регионами РФ ночью 5 декабря уничтожили 41 украинский беспилотник.

