Ликвидация пожара в порту Темрюка продолжается уже 1,5 суток

Возгорание в порту Темрюка произошло ночью 5 декабря в результате атаки украинских беспилотников.

По состоянию на 14:50 6 декабря, площадь возгорания составляет 1 тыс. 350 кв. метров.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сейчас в работах задействованы 35 человек и 11 единиц техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 5 декабря из-за падения обломков сбитого беспилотника были повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание. В результате падения обломков украинского дрона никто из людей не пострадал, персонал эвакуировали.

Днем 5 декабря в ликвидации пожара были задействованы 68 человек и 26 единиц техники.

