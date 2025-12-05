Пожар в порту Темрюка тушат на площади более 1,3 тыс. кв. метров

Возгорание в порту произошло ночью 5 декабря в результате атаки украинских беспилотников.

В настоящее время площадь возгорания составляет 1 тыс. 350 кв. м.

По данным регионального управления МЧС России, в тушении задействовали 68 человек и 26 единиц техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за падения фрагментов беспилотника повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание. В результате падения обломков БПЛА никто из людей не пострадал, персонал эвакуировали.

Читайте также: над регионами РФ ночью 5 декабря уничтожили 41 украинский беспилотник. Из них один дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали над территорией Краснодарского края.

