Пожар в порту Темрюка тушат на площади более 1,3 тыс. кв. метров
Возгорание в порту произошло ночью 5 декабря в результате атаки украинских беспилотников.
В настоящее время площадь возгорания составляет 1 тыс. 350 кв. м.
По данным регионального управления МЧС России, в тушении задействовали 68 человек и 26 единиц техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за падения фрагментов беспилотника повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание. В результате падения обломков БПЛА никто из людей не пострадал, персонал эвакуировали.
Читайте также: над регионами РФ ночью 5 декабря уничтожили 41 украинский беспилотник. Из них один дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали над территорией Краснодарского края.