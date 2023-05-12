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В полиции Кубани не подтвердили информацию о том, что пропавшего три дня назад мужчину нашли

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-politsii-kubani-ne-podtverdili-informatsiyu-o-tom-chto-propavshij-3-dnya-nazad-muzhchina-nashelsya
В полиции Кубани не подтвердили информацию о том, что пропавшего три дня назад мужчину нашли
Фото из соцсетей

Речь идет о 29-летнем Александре Полещуке из Кропоткина, который 10 мая уехал в село Песчанокопское Ростовской области по работе, а позже перестал выходить на связь.

В соцсетях вечером 12 мая местные жители, участвовавшие в поисках пропавшего мужчины, сообщили о том, что он жив и здоров, но уехал далеко. Других подробностей поисковики не сообщили.

В соцсетях предположили, что таким образом мужчина решил уйти из семьи, поэтому ничего не сообщил совей супруге. Однако в полиции информацию о том, что Александр Полещук нашелся, не подтвердили.

«По нашим данным, мужчину еще не нашли. Пока данная информация о том, что мужчина найден, не подтверждается», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Как писал интернет-портал «Кубань 24», житель Краснодарского края пропал во время поездки в Ростовскую область 10 мая. Он отправился в село Песчанокопское Ростовской области по работе, а позже перестал выходить на связь. К поиску подключились правоохранители и волонтеры. Его ищут уже третий день.

Жена пропавшего обратилась за помощью. Женщина рассказала, что мужа еще не нашли, и попросила всех, кто увидит машину, постараться остановить ее. Передвигался мужчина за рулем автомобиля Subaru Legacy (госномер Р982РТ193) темно-зеленого цвета.

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