Житель Краснодарского края пропал во время поездки в Ростовскую область

Это произошло 10 мая. Александр Полещук из Кропоткина отправился по делам в село Песчанокопское Ростовской области и через время перестал выходить на связь.

В 17:15 он созвонился со своей женой и сказал, что выезжает из Песчанокопского домой в сторону Новопокровского района. Однако в Кропоткин он так и не вернулся, а позже перестал выходить на связь.

«Через сервис «Билайн координаты» я узнала, что мой муж позже был в сети на территории Орловского района Ростовской области», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» жена Александра Полещука.

Девушка обратилась за помощью в полицию и к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы Александра Полещука: 29 лет, рост 185 см, волосы русые, плотное телосложение, серо-голубые глаза. Был одет в черные штаны, белую футболку, зеленую олимпийку, черную кепку и черные кроссовки. Передвигался на автомобиле Subaru Legacy (госномер Р982РТ193) темно-зеленого цвета.

Читайте также: двое аниматоров — 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко — пропали без вести вечером 28 апреля возле станицы Березанской Выселковского района по пути домой в Усть-Лабинск. Позже их нашли убитыми в разных районах Кубани.