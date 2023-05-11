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Житель Краснодарского края пропал во время поездки в Ростовскую область

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-krasnodarskogo-kraya-propal-vo-vremya-poezdki-v-rostovskuyu-oblast
Житель Краснодарского края пропал во время поездки в Ростовскую область
Житель Краснодарского края пропал во время поездки в Ростовскую область

Это произошло 10 мая. Александр Полещук из Кропоткина отправился по делам в село Песчанокопское Ростовской области и через время перестал выходить на связь.

В 17:15 он созвонился со своей женой и сказал, что выезжает из Песчанокопского домой в сторону Новопокровского района. Однако в Кропоткин он так и не вернулся, а позже перестал выходить на связь.

«Через сервис «Билайн координаты» я узнала, что мой муж позже был в сети на территории Орловского района Ростовской области», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» жена Александра Полещука.

Девушка обратилась за помощью в полицию и к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы Александра Полещука: 29 лет, рост 185 см, волосы русые, плотное телосложение, серо-голубые глаза. Был одет в черные штаны, белую футболку, зеленую олимпийку, черную кепку и черные кроссовки. Передвигался на автомобиле Subaru Legacy (госномер Р982РТ193) темно-зеленого цвета.

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