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Жена пропавшего жителя Краснодарского края обратилась за помощью к подписчикам

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhena-propavshego-zhitelya-krasnodarskogo-kraya-obratilas-za-pomoshhyu-k-podpischikam
Жена пропавшего жителя Краснодарского края обратилась за помощью к подписчикам
Кадр из видео t.me/kuban24

Женщина рассказала, что мужа еще не нашли, и попросила всех, кто увидит машину, постараться остановить ее.

«Если его или его машину кто-то увидит в Волгоградской области, пожалуйста, остановите как-нибудь автомобиль и сообщите сразу нам. Информация о том, что похожего на мужа человека видели в Ростове-на-Дону в торговом центре и в Сочи, ложь. Это был не он», — рассказала женщина в соцсетях.

Приметы Александра Полещука: 29 лет, рост 185 см, волосы русые, плотное телосложение, серо-голубые глаза. Был одет в черные штаны, белую футболку, зеленую олимпийку, черную кепку и черные кроссовки. Передвигался на автомобиле Subaru Legacy (госномер Р982РТ193) темно-зеленого цвета.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», житель Краснодарского края пропал во время поездки в Ростовскую область 10 мая. Он отправился в село Песчанокопское Ростовской области по работе, а позже перестал выходить на связь. К поиску подключились правоохранители и волонтеры. Его ищут уже третий день.

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