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Поиски пропавшего в Ростовской области жителя Кубани продолжают уже третий день

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/poiski-propavshego-v-rostovskoj-oblasti-zhitelya-kubani-prodolzhayut-uzhe-tretij-den
Поиски пропавшего в Ростовской области жителя Кубани продолжают уже третий день
Фото из соцсетей

Речь идет о 29-летнем Александре Полещуке из Кропоткина. 10 мая он отправился в село Песчанокопское Ростовской области по работе, а позже перестал выходить на связь.

Жена Александра рассказала интернет-порталу «Кубань 24», что в 17:15 он созвонился с ней и сказал, что выезжает из Песчанокопского домой в сторону Новопокровского района. Через сервис «Билайн координаты» девушка узнала, что ее муж позже был в сети на территории Орловского района Ростовской области.

К поиску пропавшего Александра Полещука подключились правоохранители и волонтеры. Его ищут уже третий день.

«В ОМВД России по Кавказскому району с заявлением о пропаже супруга обратилась жительница Кропоткина. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения мужчины, пропавшего на трассе», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Приметы Александра Полещука:

Возраст 29 лет, рост 185 см, волосы русые, плотное телосложение, серо-голубые глаза. Был одет в черные штаны, белую футболку, зеленую олимпийку, черную кепку и черные кроссовки. Передвигался на автомобиле Subaru Legacy (госномер Р982РТ193) темно-зеленого цвета.

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