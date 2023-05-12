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В Сочи нашли пропавшую 11-летнюю девочку

Общество
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В Сочи нашли пропавшую 11-летнюю девочку
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Школьница 11 мая собрала рюкзак и ушла из дома на улице Теневой в сторону тоннеля, но домой к вечеру так и не вернулась. При этом свой телефон она оставила дома.

Ее родственники сообщили об этом в полицию. Пропавшую 11-летнюю девочку начали искать сотрудники полиции и волонтеры.

Поздно вечером 11 мая стало известно, что пропавшую школьницу нашли. С ней все было в порядке. Девочку вернули домой, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: житель Краснодарского края пропал во время поездки в Ростовскую область. Это произошло 10 мая. Александр Полещук из Кропоткина отправился по делам в село Песчанокопское Ростовской области и через время перестал выходить на связь.

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