В Сочи нашли пропавшую 11-летнюю девочку

Школьница 11 мая собрала рюкзак и ушла из дома на улице Теневой в сторону тоннеля, но домой к вечеру так и не вернулась. При этом свой телефон она оставила дома.

Ее родственники сообщили об этом в полицию. Пропавшую 11-летнюю девочку начали искать сотрудники полиции и волонтеры.

Поздно вечером 11 мая стало известно, что пропавшую школьницу нашли. С ней все было в порядке. Девочку вернули домой, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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