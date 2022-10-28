В парк «Краснодар» возвращается «Древо жизни»

Фото t.me/prostoevgeny

Арт-объект в виде светящегося дерева начали монтировать в парке «Краснодар» 27 октября. Об этом сообщил краснодарский фотограф Евгений Таранжин.

Впервые «Древо жизни» появилось в парке в 2021 году, тогда его включили 13 декабря. Светящиеся нити, которые при включении превращаются в огромное дерево, расположены на строении напротив стадиона «Краснодар». Картину в целом лучше видно с воздуха. Весной 2022 «Древо жизни» убрали, пообещав, что к зиме снова вернут.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», парк «Краснодар» уже вовсю готовится к зиме: утепляют деревья, осушают фонтаны, появляются новые арт-объекты к Новому году, на любимом посетителями поле шалфея живые цветы меняют на светящиеся искусственные.

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