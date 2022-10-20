В парке «Краснодар» начали «сажать» электрический шалфей

Фото t.me/parkgalitckogo

Шалфейные поля — излюбленное место для фотосессий посетителей парка «Краснодар». Ежегодно осенью живой шалфей заменяют искусственным, который не только выглядит очень натурально, но и светится по ночам.

О том, что скоро посетители снова смогут сделать необычные фото среди сияющих растений, сообщили 20 октября в одном из пабликов, посвященных парку.

«Тысячи фиолетовых лампочек весь зимний сезон будут создавать особую атмосферу в парке», — говорится в сообщении.

Электрический шалфей «сажают» в парке каждую осень. По ночам многоярусные клумбы светятся фиолетовым огнем и становятся одной из основных точек притяжения посетителей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», парк «Краснодар» вовсю готовится к зиме. Сейчас там осушают фонтаны и утепляют деревья. Фонтан «Инфинити» уже отключили. Теплолюбивые жакаранды и хоризии утеплили, а также смонтировали купол для делоникса.