В парке «Краснодар» начали «сажать» электрический шалфей
Общество
20.10.2022 17:56
Шалфейные поля — излюбленное место для фотосессий посетителей парка «Краснодар». Ежегодно осенью живой шалфей заменяют искусственным, который не только выглядит очень натурально, но и светится по ночам.
О том, что скоро посетители снова смогут сделать необычные фото среди сияющих растений, сообщили 20 октября в одном из пабликов, посвященных парку.
«Тысячи фиолетовых лампочек весь зимний сезон будут создавать особую атмосферу в парке», — говорится в сообщении.
Электрический шалфей «сажают» в парке каждую осень. По ночам многоярусные клумбы светятся фиолетовым огнем и становятся одной из основных точек притяжения посетителей.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», парк «Краснодар» вовсю готовится к зиме. Сейчас там осушают фонтаны и утепляют деревья. Фонтан «Инфинити» уже отключили. Теплолюбивые жакаранды и хоризии утеплили, а также смонтировали купол для делоникса.
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