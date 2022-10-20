Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В парке «Краснодар» начали «сажать» электрический шалфей

Общество
20.10.2022 17:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-parke-krasnodar-nachali-sazhat-elektricheskij-shalfej
В парке «Краснодар» начали «сажать» электрический шалфей
Фото t.me/parkgalitckogo

Шалфейные поля — излюбленное место для фотосессий посетителей парка «Краснодар». Ежегодно осенью живой шалфей заменяют искусственным, который не только выглядит очень натурально, но и светится по ночам.

О том, что скоро посетители снова смогут сделать необычные фото среди сияющих растений, сообщили 20 октября в одном из пабликов, посвященных парку.

«Тысячи фиолетовых лампочек весь зимний сезон будут создавать особую атмосферу в парке», — говорится в сообщении.

Электрический шалфей «сажают» в парке каждую осень. По ночам многоярусные клумбы светятся фиолетовым огнем и становятся одной из основных точек притяжения посетителей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», парк «Краснодар» вовсю готовится к зиме. Сейчас там осушают фонтаны и утепляют деревья. Фонтан «Инфинити» уже отключили. Теплолюбивые жакаранды и хоризии утеплили, а также смонтировали купол для делоникса.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
В Краснодарском крае с 2017 года число миллиардеров выросло более чем в пять раз
В Краснодарском крае с 2017 года число миллиардеров выросло более чем в пять раз
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. В Краснодаре будут судить психически нездорового мужчину за жестокое убийство 71-летней пенсионерки
  5. На Крымском мосту начали демонтаж поврежденных пролетов
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях