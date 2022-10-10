Мошенники начали продавать туры в еще не открытый Японский сад парка «Краснодар»
Происшествия
10.10.2022 15:11
Заманчивые предложения посетить Японский сад стали появляться соцсетях. За 1 тыс. 700 рублей организаторы туров обещают проезд на комфортабельном автобусе и экскурсию.
Ближайший тур намечен на 15 октября. Есть только одна проблема — в Японском саду продолжается строительство. При этом авторы объявлений заявляют, что открытие состоялось еще в сентябре.
«В сентябре 2022 не было открытия Японского сада. Еще идут работы. Ну, или мы о чем-то не в курсе», — написала пресс-служба парка «Краснодар» в Telegram.
Они призвали не попадаться на уловки мошенников.
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