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Мошенники начали продавать туры в еще не открытый Японский сад парка «Краснодар»

Происшествия
10.10.2022 15:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/moshenniki-nachali-prodavat-tury-v-eshhe-ne-otkrytyj-yaponskij-sad-parka-krasnodar
Мошенники начали продавать туры в еще не открытый Японский сад парка «Краснодар»
Фото t.me/park_galitskogo

Заманчивые предложения посетить Японский сад стали появляться соцсетях. За 1 тыс. 700 рублей организаторы туров обещают проезд на комфортабельном автобусе и экскурсию.

Ближайший тур намечен на 15 октября. Есть только одна проблема — в Японском саду продолжается строительство. При этом авторы объявлений заявляют, что открытие состоялось еще в сентябре.

«В сентябре 2022 не было открытия Японского сада. Еще идут работы. Ну, или мы о чем-то не в курсе», — написала пресс-служба парка «Краснодар» в Telegram.

Они призвали не попадаться на уловки мошенников.

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