Сбербанк предупредил о новой схеме мошенников, обещающих выдать «белый» военный билет

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Интернет-мошенники активизировались после объявления в России частичной мобилизации.

В Сбербанке рассказали, что преступники начали звонить россиянам, подлежащим призыву в армию по мобилизации, и предлагать помощь в получении «белого» военного билета и справки о непригодности к военной службе. Они ищут потенциальных жертв в мессенджерах и соцсетях, посвященных выезду за границу для того, чтобы избежать мобилизации.

Мошенники обещают за 27 тыс. рублей приготовить документы, освобождающие от мобилизации, в течение 48 часов и отправить их заказным письмом или курьером в любую точку России. От потенциальных клиентов требуют лишь ксерокопии всех страниц паспорта и фотографию.

После получения предоплаты мошенники перестают выходить на связь. Обратившиеся за такими «услугами» россияне передают отдают им не только свои деньги, но и персональные данные, сообщает РИА «Новости».

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