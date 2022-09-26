Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Сбербанк предупредил о новой схеме мошенников, обещающих выдать «белый» военный билет

Общество
26.09.2022 17:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/sberbank-predupredil-o-novoj-sheme-moshennikov-obeshhayushhih-vydat-belyj-voennyj-bilet
Сбербанк предупредил о новой схеме мошенников, обещающих выдать «белый» военный билет
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Интернет-мошенники активизировались после объявления в России частичной мобилизации.

В Сбербанке рассказали, что преступники начали звонить россиянам, подлежащим призыву в армию по мобилизации, и предлагать помощь в получении «белого» военного билета и справки о непригодности к военной службе. Они ищут потенциальных жертв в мессенджерах и соцсетях, посвященных выезду за границу для того, чтобы избежать мобилизации.

Мошенники обещают за 27 тыс. рублей приготовить документы, освобождающие от мобилизации, в течение 48 часов и отправить их заказным письмом или курьером в любую точку России. От потенциальных клиентов требуют лишь ксерокопии всех страниц паспорта и фотографию.

После получения предоплаты мошенники перестают выходить на связь. Обратившиеся за такими «услугами» россияне передают отдают им не только свои деньги, но и персональные данные, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в Сбербанке предупредили о популярной схеме интернет-мошенников.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе двое парней ночью отрезали палец охраннику, мешавшему им искать закладку
В Анапе двое парней ночью отрезали палец охраннику, мешавшему им искать закладку
В Краснодаре отстранили от уроков учителя, схватившего за горло ученика
В Краснодаре отстранили от уроков учителя, схватившего за горло ученика
Как в Краснодарском крае проходит частичная мобилизация
Как в Краснодарском крае проходит частичная мобилизация
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Кубанские призывники, которые проходят срочную службу, не попадут в зону СВО
Кубанские призывники, которые проходят срочную службу, не попадут в зону СВО
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  2. Стрельбу в СОШ № 88 Ижевска устроил 34-летний выпускник этой же школы
  3. В Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате и ранил военкома
  4. 29 самых распространенных вопросов о мобилизации
  5. В Тимашевске мужчина приковал сожительницу наручниками к батарее и ушел на работу
  6. Во время экстремального забега из Архыза в Красную Поляну погибли два спортсмена
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях