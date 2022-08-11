В Сбербанке предупредили о новой схеме интернет-мошенников

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Сейчас в России набирает популярность новая мошенническая схема. Недобросовестные люди представляются продавцами интернет-магазинов и просят совершить у них покупки с возвратом средств за небольшое вознаграждение.

По легенде мошенников, продавец магазина предлагает такие условия, чтобы увеличить рейтинг на маркет-плейсе за счет большого объема продаж.

Люди поначалу получают деньги обратно и небольшую сумму сверху, поэтому полностью доверяют таким «продавцам». Однако при покупке более дорогих товаров, деньги не возвращаются, а «продавцы» перестают выходить на связь.

«Многие на это покупаются, потому что мошенник возвращает чуть больше — плюс 4-5%. Человек видит, что за счет оказания помощи такому продавцу он даже немного зарабатывает. В какой-то момент его вовлекают в покупку более дорогостоящих предметов, но в какой-то момент это останавливается, как карточный домик, и клиент несет большие убытки», — рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он также добавил, что сейчас в России у интернет-мошенников по-прежнему популярны схемы с оформлением кредита и распродажами, сообщает РИА «Новости».

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