Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сбербанке предупредили о новой схеме интернет-мошенников

Общество
11.08.2022 15:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sberbanke-predupredili-o-novoj-sheme-internet-moshennikov
В Сбербанке предупредили о новой схеме интернет-мошенников
Фото iAmMrRob, pixabay.com

Сейчас в России набирает популярность новая мошенническая схема. Недобросовестные люди представляются продавцами интернет-магазинов и просят совершить у них покупки с возвратом средств за небольшое вознаграждение.

По легенде мошенников, продавец магазина предлагает такие условия, чтобы увеличить рейтинг на маркет-плейсе за счет большого объема продаж.

Люди поначалу получают деньги обратно и небольшую сумму сверху, поэтому полностью доверяют таким «продавцам». Однако при покупке более дорогих товаров, деньги не возвращаются, а «продавцы» перестают выходить на связь.

«Многие на это покупаются, потому что мошенник возвращает чуть больше — плюс 4-5%. Человек видит, что за счет оказания помощи такому продавцу он даже немного зарабатывает. В какой-то момент его вовлекают в покупку более дорогостоящих предметов, но в какой-то момент это останавливается, как карточный домик, и клиент несет большие убытки», — рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он также добавил, что сейчас в России у интернет-мошенников по-прежнему популярны схемы с оформлением кредита и распродажами, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  2. СК проводит проверку обстоятельств гибели в море под Анапой 23-летней девушки
  3. В Госдуме РФ предложили за полгода повысить МРОТ до 30 тыс. рублей
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. СМИ: Дзюба может перейти в «Краснодар» в случае ухода Кордобы
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Взрывы в Крыму: что известно на второй день после ЧП на военном аэродроме
Взрывы в Крыму: что известно на второй день после ЧП на военном аэродроме
В Краснодарском крае мужчина после ссоры в гостях зарезал 18-летнего парня
В Краснодарском крае мужчина после ссоры в гостях зарезал 18-летнего парня
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались 33 улицы в Прикубанском округе
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались 33 улицы в Прикубанском округе
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
В Анапе девушка утонула во время плавания на SUP-доске
В Анапе девушка утонула во время плавания на SUP-доске
Прямой эфир
Мы в соцсетях