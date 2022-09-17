В одной из школ Краснодара более 20 учеников пожаловались на отравление

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Днем 17 сентября стало известно о предположительном массовом отравлении учеников лицея № 4 в Краснодаре. Более 20 родителей школьников из нескольких классов разных параллелей сообщили о плохом самочувствии детей, предположив отравление в школьной столовой.

Дети пожаловались на одинаковые симптомы: рвоту и понос. Все они ели в школьной столовой после 10:00, а особое подозрение вызвала котлета с сыром.

Известно, что как минимум один из пострадавших госпитализирован в инфекционную больницу. Еще нескольким школьникам ночью вызвали бригады скорой помощи, но от отправки детей в медучреждение родители отказались.

Интернет-портал «Кубань 24» обратился за разъяснениями к директору лицея Людмиле Капустиной. Она отметила, что по жалобам родителей началось внутреннее расследование. Подтвердить отравление в школьной столовой руководитель образовательного учреждения не может.

«Дети находятся дома, мы выясняем, что могло произойти, ротавирус это, коронавирус или столовая. Сегодня проверка проводится нашими внутренними силами [в школе], в понедельник будут представители медицинских организаций. О том, что некоторые дети находятся в больнице, от классных руководителей информация не поступала. Проверка будет продолжена до выяснения всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировала директор лицея № 4 Людмила Капустина.

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