В Сочи пятеро человек попали с отравлением в больницу после отдыха в ирландском пабе

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Компания из 14 человек 5 августа отдыхала в одном из ирландских пабов города в Центральном районе курорта. Затем, 9 августа, пятерых человек с признаками отравления доставили в инфекционную больницу Сочи.

Пациенты жаловались на боль в животе и желудке, а также тошноту. Они связывают свое состояние с употреблением в пищу креветок и куриных крылышек в кафе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

В связи с этим Роспотребнадзор на время приостановил работу кафе. Решение о дальнейшей работе этого заведения примет суд. Одного из отравившихся в пабе туристов уже выписали из больницы.

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