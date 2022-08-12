В Сочи пятеро человек попали с отравлением в больницу после отдыха в ирландском пабе
Происшествия
12.08.2022 17:22
Компания из 14 человек 5 августа отдыхала в одном из ирландских пабов города в Центральном районе курорта. Затем, 9 августа, пятерых человек с признаками отравления доставили в инфекционную больницу Сочи.
Пациенты жаловались на боль в животе и желудке, а также тошноту. Они связывают свое состояние с употреблением в пищу креветок и куриных крылышек в кафе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
В связи с этим Роспотребнадзор на время приостановил работу кафе. Решение о дальнейшей работе этого заведения примет суд. Одного из отравившихся в пабе туристов уже выписали из больницы.
Читайте также: СК установит обстоятельства отравления детей, ехавших на отдых в Туапсинский район.
Популярные новости
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- В Санкт-Петербурге пятерых пассажиров не пустили на самолет, летевший в Сочи
- В аэропорту Сочи открыли молитвенные зоны
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Минстрой: часть долгов в сфере ЖКХ в России вернуть уже невозможно
ТОП 5 НОВОСТЕЙ