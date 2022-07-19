СК установит обстоятельства отравления детей, ехавших на отдых в Туапсинский район

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Группа детей из Череповца ехала на поезде в лагерь «Волна» в поселке Лермонтово. В дороге у некоторых детей резко ухудшилось самочувствие. 17 школьников госпитализировали.

«Следственными отделами СКР по краю организованы доследственные проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья граждан, в результате которого несовершеннолетние, следовавшие в поезде сообщением Череповец — Адлер, были доставлены в лечебные учреждения региона», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, все отравившиеся школьники из Череповца в пути питались в вагоне-ресторане. Сейчас следователи вместе со специалистами Роспотребнадзора выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: замглавы Туапсинской ЦРБ рассказал, что отравившиеся в поезде дети идут на поправку.