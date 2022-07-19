Замглавы Туапсинской ЦРБ: отравившиеся в поезде дети идут на поправку
Заместитель главного врача по медицинской части Туапсинской ЦРБ № 1 Иван Соболеков рассказал о самочувствии детей, которых сняли с поезда в Горячем Ключе с кишечной инфекцией.
Группа из 260 детей ехала из Череповца Вологодской области в лагерь «Морская Волна» в поселке Лермонтово в Туапсинском районе. В дороге у некоторых детей резко ухудшилось самочувствие. Всего госпитализировали 17 школьников. Из них 11 — лечат в Туапсинской центральной районной больнице № 1, остальных — в горбольнице Горячего Ключа.
«Завтра результаты анализов будут известны. Сейчас предварительный диагноз — острый гастроэнтерит, легкое течение. Наблюдается положительная динамика, дети идут на поправку», — цитирует заместителя главврача по медицинской части Ивана Соболекова газета «Туапсинские вести».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае выясняют причину заражения детей, прибывших в поезде из Вологодской области.
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