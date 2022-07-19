Оперштаб: на Кубани выясняют причину заражения детей, прибывших из Вологодской области

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Группу детей, следовавших из Череповца Вологодской области в лагерь «Морская волна» Туапсинского района, сняли с поезда в Горячем Ключе. Причиной стала кишечная инфекция.

Сообщается, что 260 детей ехали с сопровождающими в составе организованной группы. В пути они питались в вагоне-ресторане.

На железнодорожной станции «Горячий Ключ» шесть детей госпитализировали с предположительным диагнозом «бактериальная кишечная инфекция». Позднее в лагере при прохождении входного контроля еще 10 детей с похожими симптомами госпитализировали в Туапсинскую районную больницу №1. Оставшихся детей разместили в отдельных корпусах «Морской волны».

В настоящее время специалисты проводят противоэпидемиологические мероприятия. Проводится санитарно-эпидемиологическая экспертизу для выявления источника заражения. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения края, минтруда региона и краевого Роспотребнадзора.

По уточненным данным краевого минздрава, после осмотра педиатрами в Туапсинском районе 11 детей госпитализировали в Туапсинскую районную больницу №1. Состояние детей в настоящее время средней степени тяжести, в динамике с улучшением. Дети получают медпомощь в полном объеме.

Шесть детей находятся в городской больнице Горячего Ключа, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Горячем Ключе с поезда сняли группу детей с кишечной инфекцией.