В Горячем Ключе с поезда сняли группу детей с кишечной инфекцией

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Группа из 260 детей направлялась из Череповца Вологодской области на отдых в лагерь «Морская Волна» в поселке Лермонтово в Туапсинском районе. В дороге дети почувствовали себя плохо.

На железнодорожной станции «Горячий Ключ» шестерых детей сняли с поезда и госпитализировали с диагнозом «кишечная инфекция». По прибытии в лагерь с аналогичным диагнозом госпитализировали еще 11 человек.

Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, проводится медикаментозное лечение, сообщает «Интерфакс».

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