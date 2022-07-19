В Горячем Ключе с поезда сняли группу детей с кишечной инфекцией
Происшествия
19.07.2022 10:44
Группа из 260 детей направлялась из Череповца Вологодской области на отдых в лагерь «Морская Волна» в поселке Лермонтово в Туапсинском районе. В дороге дети почувствовали себя плохо.
На железнодорожной станции «Горячий Ключ» шестерых детей сняли с поезда и госпитализировали с диагнозом «кишечная инфекция». По прибытии в лагерь с аналогичным диагнозом госпитализировали еще 11 человек.
Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, проводится медикаментозное лечение, сообщает «Интерфакс».
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