В полиции Краснодара начали проверку после сообщения о массовом отравлении учеников одной из школ

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Днем 17 сентября стало известно о предположительном массовом отравлении учеников лицея № 4 в Краснодаре.

«В полицию Краснодара сообщение по данному факту не поступало. Вместе с тем, на основании выявленной в соцсетях и в местных СМИ информации в полиции начали проводить проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Ранее сообщалось о том, что более 20 детей из нескольких классов разных параллелей почувствовали себя плохо. Школьники пожаловались на одинаковые симптомы: рвоту и понос. Родители предположили отравление в школьной столовой. Все дети ели в школьной столовой после 10:00, а особое подозрение вызвала котлета с сыром. Известно, что как минимум одного ребенка госпитализировали в инфекционную больницу. Еще нескольким школьникам вызвали «скорую».

По данным Роспотребнадзора, первые сообщения о плохом самочувствии поступили вечером 16 сентября от учеников 5 и 9 классов. На следующий день — утром 17 сентября — пожаловались учащиеся 6 и 7 классов. Ведомство сообщило о том, что проверит пищеблок в школе Краснодара.