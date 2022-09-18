В полиции Краснодара начали проверку после сообщения о массовом отравлении учеников одной из школ
Днем 17 сентября стало известно о предположительном массовом отравлении учеников лицея № 4 в Краснодаре.
«В полицию Краснодара сообщение по данному факту не поступало. Вместе с тем, на основании выявленной в соцсетях и в местных СМИ информации в полиции начали проводить проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Ранее сообщалось о том, что более 20 детей из нескольких классов разных параллелей почувствовали себя плохо. Школьники пожаловались на одинаковые симптомы: рвоту и понос. Родители предположили отравление в школьной столовой. Все дети ели в школьной столовой после 10:00, а особое подозрение вызвала котлета с сыром. Известно, что как минимум одного ребенка госпитализировали в инфекционную больницу. Еще нескольким школьникам вызвали «скорую».
По данным Роспотребнадзора, первые сообщения о плохом самочувствии поступили вечером 16 сентября от учеников 5 и 9 классов. На следующий день — утром 17 сентября — пожаловались учащиеся 6 и 7 классов. Ведомство сообщило о том, что проверит пищеблок в школе Краснодара.
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