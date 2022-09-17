Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Роспотребнадзор проверит пищеблок в школе Краснодара, где дети массово пожаловались на отравление

Происшествия
17.09.2022 18:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/rospotrebnadzor-proverit-pishheblok-v-shkole-krasnodara-gde-deti-massovo-pozhalovalis-na-otravlenie
Роспотребнадзор проверит пищеблок в школе Краснодара, где дети массово пожаловались на отравление
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Более 20 учеников разных классов краснодарского лицея № 4 пожаловались на недомогание. Родители предположили, что все они отравились в школьной столовой.

Первые сообщения о плохом самочувствии поступили вечером 16 сентября от учеников 5 и 9 классов. На следующий день — утром 17 сентября — пожаловались учащиеся 6 и 7 классов. Все школьники описывали одни симптомы: боли в животе, рвота, диарея, температура. К врачам обратились три пострадавших лицеиста.

«Проведено служебное расследование. Проверено наличие суточных проб, товарное соседство, температурный режим холодильных камер, бракеражный журнал, сроки годности продуктов. Нарушений не выявлено. В Роспотребнадзор направлено письмо с просьбой провести внеплановую проверку пищеблока», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в департаменте образования Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по жалобам родителей в школе началось внутреннее расследование.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
Андрей Алексеенко рассказал, как проходила эвакуация жителей Харьковской области
Андрей Алексеенко рассказал, как проходила эвакуация жителей Харьковской области
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
В Краснодаре проходит зональный этап Кубка губернатора по гандболу
В Краснодаре проходит зональный этап Кубка губернатора по гандболу
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  2. В Краснодаре число полос для выезда из Гидростроя увеличили до трех
  3. В России запустили сервис для жалоб на нежелательные СМС и спам-звонки
  4. Скончался режиссер советских фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников
  5. В Краснодаре на общегородской субботник вышли 85 тыс. горожан
  6. В Крыму неизвестный поджег внедорожник и гольф-кар возле виллы телеведущего Киселева
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях