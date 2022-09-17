Роспотребнадзор проверит пищеблок в школе Краснодара, где дети массово пожаловались на отравление
Более 20 учеников разных классов краснодарского лицея № 4 пожаловались на недомогание. Родители предположили, что все они отравились в школьной столовой.
Первые сообщения о плохом самочувствии поступили вечером 16 сентября от учеников 5 и 9 классов. На следующий день — утром 17 сентября — пожаловались учащиеся 6 и 7 классов. Все школьники описывали одни симптомы: боли в животе, рвота, диарея, температура. К врачам обратились три пострадавших лицеиста.
«Проведено служебное расследование. Проверено наличие суточных проб, товарное соседство, температурный режим холодильных камер, бракеражный журнал, сроки годности продуктов. Нарушений не выявлено. В Роспотребнадзор направлено письмо с просьбой провести внеплановую проверку пищеблока», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в департаменте образования Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по жалобам родителей в школе началось внутреннее расследование.
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