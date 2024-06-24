В очереди на подъездах к Крымскому мосту 24 июня скопилось 450 автомобилей

По данным на 13:00 24 июня, перед Крымским мостом с обеих сторон фиксируются большие пробки. Время ожидания в очереди к пунктам досмотра составляет почти час.

По последней информации, в очереди со стороны Тамани находятся 245 автомобилей. Со стороны Керчи — 205 машин, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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В результате атаки на Севастополь на территории одного из ТСН на Северной стороне от падения осколков ракеты возник пожар в жилом доме. По последним данным, число погибших при ударе ВСУ по городу выросло до пяти, среди них двое взрослых и трое детей.