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Не штрафовать туристов за отмену туров в Севастополь призвали в Минэко РФ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ne-shtrafovat-turistov-za-otmenu-turov-v-sevastopol-prizvali-v-mineko-rf
Не штрафовать туристов за отмену туров в Севастополь призвали в Минэко РФ
Фото portsinfo.ru

Министерство экономического развития РФ призвало не штрафовать отдыхающих за отказы от туров в Севастополь и Крым после обстрела ВСУ курортной зоны городов. 

«Рекомендуем туроператорам и другим участникам туристического рынка с пониманием отнестись к ситуации, не применять штрафные санкции при отмене туров в Севастополь и Республику Крым», — пишет 360.ru со ссылкой на сообщение министерства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате атаки на Севастополь на территории одного из ТСН на Северной стороне от падения осколков ракеты возник пожар в жилом доме. В районе пансионата «Лазурь» загорелся лес на территории 150 кв. м. Известно о трех погибших, двое из которых — дети, и 100 пострадавших.

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