В Новороссийске увеличилось число зданий, пострадавших во время атаки БПЛА

В результате атаки украинских беспилотников по Новороссийску 25 ноября пострадали здания в нескольких городах , среди них есть соцобъекты.

Подсчет пострадавших во время атаки домов начали 25 ноября. В среду, 26 ноября, рабочие группы продолжают поквартирный обход.

По предварительным данным, в Центральном районе города выбило окна в 10 многоквартирных домах. Власти уже договорились об их замене с управляющими компаниями.

В Восточном районе повреждения окон получили 8 частных домов, в одном утрачено имущество первой необходимости.

В Новороссийском районе в селе Гайдук повреждения окон получили 10 квартир, 7 частных домов, спортивная школа и поликлиника.

Сейчас власти Новороссийска прорабатывают все возможные пути решения для скорейшего восстановления объектов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

«Параллельно с этим районные администрации уже начали собирать необходимые документы для оформления единовременной материальной выплаты. Городские службы совместно с управляющими компаниями занимаются уборкой общественных пространств», — написал Кравченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», наиболее сложная обстановка после атаки БПЛА 25 ноября сложилась в Новороссийске и Геленджике. После атаки стало известно, что в регионе пострадали шесть человек, четверо из них — в Новороссийске.

К вечеру 25 ноября число пострадавших увеличилось до девяти человек, одному из них помощь оказали амбулаторно, остальных с ранениями средней и легкой степени тяжести госпитализировали.

