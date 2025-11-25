В Новороссийске отменили ракетную опасность, введенную ночью 25 ноября

Уведомления об отмене угрозы ракетной опасности поступили во вторник в 5:07.

Сигнал «Ракетная опасность» действовал в Новороссийске с 1:49 25 ноября.

«Отмена «Ракетной опасности» на территории города Новороссийска», — говорится в оповещении.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 25 ноября край подвергся одной из самых продолжительных атак ВСУ. Наиболее сложная обстановка сложилась в Новороссийске и Геленджике. В городе-герое предварительно повреждены по 7 многоквартирных и частных домов, пострадали 4 человека. В Кабардинке повреждены несколько частных домов, один человек пострадал.

В результате отражения атаки обломки дрона упали рядом с одним из домов в Центральном внутригородском округе Краснодара. Из-за падения обломков повреждения получили несколько окон в двух домах и одном офисном центре.

Кроме того, обломки беспилотника упали в селе Первореченском Динского района — они повредили навес частного дома. Пострадавших нет.

