В Новороссийске отменили ракетную опасность, введенную ночью 25 ноября
Уведомления об отмене угрозы ракетной опасности поступили во вторник в 5:07.
Сигнал «Ракетная опасность» действовал в Новороссийске с 1:49 25 ноября.
«Отмена «Ракетной опасности» на территории города Новороссийска», — говорится в оповещении.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 25 ноября край подвергся одной из самых продолжительных атак ВСУ. Наиболее сложная обстановка сложилась в Новороссийске и Геленджике. В городе-герое предварительно повреждены по 7 многоквартирных и частных домов, пострадали 4 человека. В Кабардинке повреждены несколько частных домов, один человек пострадал.
В результате отражения атаки обломки дрона упали рядом с одним из домов в Центральном внутригородском округе Краснодара. Из-за падения обломков повреждения получили несколько окон в двух домах и одном офисном центре.
Кроме того, обломки беспилотника упали в селе Первореченском Динского района — они повредили навес частного дома. Пострадавших нет.
Читайте также: ночная атака БПЛА на курорты Краснодарского края — что известно о налете дронов?