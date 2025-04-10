В Новороссийске опровергли расширение тлеющего мусорного полигона за счет леса

Информация о возможном расширении и загрязнении полигона ТКО на горе Щелба в Новороссийске появилась в соцсетях накануне.

По словам заместителя главы города-героя Екатерины Степаненко, полигон ТКО ООО «Терра-Н» постоянно контролируют федеральные экологические службы.

«Полигон ТКО «Терра-Н» находится под федеральным экологическим контролем Росприроднадзора. Сейчас проводится плановая проверка соблюдения экологического законодательства и расследование загрязнения реки Озерейка и ручья Безымянный. Расширение мусорного полигона за счет леса не планируется», — отметила Степаненко.

Специалисты уже взяли пробы воды из реки и ручья на анализ. Также проводится химический анализ образцов почвы и воды из левого притока реки Озерейки. По его результатам будет рассчитан ущерб и приняты меры, написала Екатерина Степаненко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», токсичные стоки обнаружили в ручье около мусорного полигона в Новороссийске. Загрязнение в лесу выявили инспекторы Росприроднадзора во время мониторинга территории около ручья Безымянного и реки Озерейка.

После этого контрольно-надзорные органы организовали доследственную проверку по факту попадания сточных вод с полигона твердых бытовых отходов в реку. Специалисты выехали на место происшествия, где взяли образцы воды и грунта для проведения лабораторных исследований.

Позже на горящем полигоне ТБО в Новороссийске включили насосы для откачки сточных вод в резервуары-накопители. Дополнительное насосное оборудование привезли после загрязнения сточными водами речки Озерейки и близлежащего ручья.

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