В Новомихайловском поселении восстановили водовод, поврежденный во время подтоплений

Утром 17 июля в тестовом режиме запустили водовод в Новомихайловском городском поселении. Сейчас идет наполнение системы.

«Планируем сегодня полностью запустить систему водоснабжение в поселении», — сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев поручил в течение суток восстановить водоснабжение в Новомихайловском поселении, где причиной подтопления стали сильные залповые ливни и резкий подъем уровня рек. Губернатор Краснодарского края 16 июля снова выехал в пострадавший от стихии Туапсинский район.

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