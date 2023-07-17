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В Новомихайловском поселении восстановили водовод, поврежденный во время подтоплений

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novomihajlovskom-poselenii-vosstanovili-vodovod-povrezhdennyj-vo-vremya-podtoplenij
В Новомихайловском поселении восстановили водовод, поврежденный во время подтоплений
Фото t.me/glavatuapseregion

Утром 17 июля в тестовом режиме запустили водовод в Новомихайловском городском поселении. Сейчас идет наполнение системы.

«Планируем сегодня полностью запустить систему водоснабжение в поселении», — сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев поручил в течение суток восстановить водоснабжение в Новомихайловском поселении, где причиной подтопления стали сильные залповые ливни и резкий подъем уровня рек. Губернатор Краснодарского края 16 июля снова выехал в пострадавший от стихии Туапсинский район.

Читайте также: коммунальщики и спасатели продолжают устранять последствия залповых ливней в Туапсинском районе.

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