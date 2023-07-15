Пострадавших от разгула стихии в Туапсинском районе обеспечили всем необходимым по поручению губернатора

Залповые ливни и поднятие уровня рек стали причиной подтоплений в поселке Новомихайловском. В муниципалитете действуют режим ЧС и штормовое предупреждение.

На постоянной связи с главой района Сергеем Бойко находится глава Кубани Вениамин Кондратьев. На месте работают начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин и вице-губернатор Сергей Власов.

Река Нечепсухо в районе села Подхребтовое вышла из берегов из-за залповых ливней. Также поднялся уровень воды в реке Псебе.

В поселке Новомихайловском подтопило 72 двора, вода зашла в 32 дома. Также смыло пешеходный мост через Нечепсухо, связывавший МКР Остров и улицу Колхозную. От основной территории жители не отрезаны — альтернативный мост есть на улице Шаумяна.

Эвакуированных из зоны подтопления разместили в ПВР. По поручению Кондратьева их обеспечили водой, горячим питанием и одеждой, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный ливень вновь обрушился на Туапсинский район. Из зоны подтопления в поселке Новомихайловском эвакуировали 15 человек. Всего в муниципалитете спасли 48 человек из зоны подтоплений.