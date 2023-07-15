Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Туапсинском районе спасли 48 человек из зоны подтоплений

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-spasli-48-chelovek-iz-zony-podtoplenij?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Видео канала «Кубань 24»

В Новомихайловском вследствие непогоды подтопило 72 придомовых территории, в 32 дома зашла вода.

Сотрудники МЧС спасли из зоны подтопления 48 человек, среди них 20 детей. Эвакуировали еще 110 человек, в том числе 37 детей.

К ликвидации последствий залповых ливней привлечено более 150 человек и 42 единицы техники, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный ливень вновь обрушился на Туапсинский район.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 15 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 15 июля
7 мифов об аутизме
7 мифов об аутизме
Виноград: чем полезен и кому нельзя
Виноград: чем полезен и кому нельзя
Что происходит с климатом в мире? Крупные наводнения 2023 года
Что происходит с климатом в мире? Крупные наводнения 2023 года
Почему растет пивной живот и как от него избавиться
Почему растет пивной живот и как от него избавиться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях