В Туапсинском районе спасли 48 человек из зоны подтоплений

В Новомихайловском вследствие непогоды подтопило 72 придомовых территории, в 32 дома зашла вода.

Сотрудники МЧС спасли из зоны подтопления 48 человек, среди них 20 детей. Эвакуировали еще 110 человек, в том числе 37 детей.

К ликвидации последствий залповых ливней привлечено более 150 человек и 42 единицы техники, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный ливень вновь обрушился на Туапсинский район.