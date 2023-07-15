Сильный ливень вновь обрушился на Туапсинский район. Видео

Под удар непогоды попали поселки Джубга и Новомихайловский.

Часть дороги подтопило в селе Горском в Туапсинском районе. В поселке Новомихайловском поднимается уровень воды в реке. Также в Новомихайловском в море заметили смерч. Еще один, но поменьше, вышел на берег. Сирена звучит в поселке Тюменском, идет сильный ливень, подтоплена дорога.

«На территории Туапсинского района вновь неблагоприятные погодные условия. В районе продолжает действовать режим ЧС. Все службы работают», — сообщил глава района Сергей Бойко в Telegram.

Жителей просят по возможности оставаться дома и быть предельно внимательными на дорогах.

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