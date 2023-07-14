Кондратьев осмотрел пострадавшие от разгула стихии соцобъекты Туапсинского района

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 14 июля находится с рабочей поездкой в Туапсинском районе, где 12 июля подтопило прибрежные поселки.

Глава региона осмотрел школы и детский сад в поселках Тюменский и Новомихайловский, подтопленные после ливней. В школе в Новомихайловском затопило первый этаж. Вода в кабинетах поднялась на 15 см.

«Обязательно все приведем в порядок, отремонтируем снаружи и внутри. К 1 сентября школа будет готова принять своих учеников», — сказал Кондратьев.

Он отметил, что подтопления здесь происходили и раньше. Для того, чтобы ситуация не повторялась, нужно технологическое решение. К примеру, создать водоотводные коллекторы. Губернатор поручил своим заместителям решить этот вопрос в течение года.

В школе № 37 поселка Тюменского затопило помещения первого этажа и двор. Волонтеры и казаки уже привели территорию образовательного учреждения в порядок, а коммунальщики восстановили работу инженерных систем.

«Спасибо, что оперативно расчистили и все отмыли. В одиночку с бедой справиться сложно – только вместе мы все преодолеем», — добавил губернатор.

Еще ряд социальных объектов Туапсинского района, пострадавшие от непогоды, продолжают приводить в порядок, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Туапсинском районе подтопленных домов и дворов не осталось. По данным МЧС на 9:00 14 июля, в Туапсинском районе подтопленных приусадебных участков, частных домов и соцобъектов нет.