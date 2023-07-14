В Туапсинском районе подтопленных домов и дворов нет

По данным МЧС на 9:00 14 июля, в Туапсинском районе подтопленных приусадебных участков, частных домов и соцобъектов нет.

Однако остается подтопленным подвал одного многоквартирного дома. Электроснабжение восстановлено в полном объеме.

На месте работают оперативные группы, аэромобильная группировка и оперативные группа Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона, а также администрации района.

Ситуация мониторят с беспилотника МЧС России. В ликвидации последствий подтопления участвуют 1 тыс. 509 человек и 163 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Территорию обследуют 30 групп специалистов, которые устанавливают размер ущерба, нанесенного стихией. Они фиксируют повреждения, составляют список пострадавшего имущества, акты и выясняют, какая людям необходима помощь. Уже обследовали более 810 домов, составили более 230 актов о подтоплениях, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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