Из зоны подтопления в поселке Новомихайловском Туапсинского района эвакуировали 15 человек

Из-за залповых ливней 15 июля выпало до 20 мм осадков. Поднялся уровень воды в реках Нечепсухо и Псебе.

В поселке Новомихайловском подтопило 25 домов, из них в 15 домов зашла вода. Из зоны подтопления эвакуировали 15 человек.

В ликвидации последствий непогоды участвуют 156 человек и 42 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный ливень вновь обрушился на Туапсинский район.