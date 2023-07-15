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Из зоны подтопления в поселке Новомихайловском Туапсинского района эвакуировали 15 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-zony-podtopleniya-v-poselke-novomihajlovskom-tuapsinskogo-rajona-evakuirovali-15-chelovek
Видео канала «Кубань 24»

Из-за залповых ливней 15 июля выпало до 20 мм осадков. Поднялся уровень воды в реках Нечепсухо и Псебе.

В поселке Новомихайловском подтопило 25 домов, из них в 15 домов зашла вода. Из зоны подтопления эвакуировали 15 человек.

В ликвидации последствий непогоды участвуют 156 человек и 42 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный ливень вновь обрушился на Туапсинский район.

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