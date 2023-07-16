Кондратьев поручил в течение суток восстановить водоснабжение в Новомихайловском поселении

Губернатор Краснодарского края осмотрел поврежденные в результате подтоплений объекты курортных поселков Туапсинского района.

Ливни и последующие подтопления вывели из строя водозабор, оставив без воды жителей Новомихайловского городского поселения. В него входят сам поселок Новомихайловский, поселки базы отдыха «Ласточка», дома отдыха «Кубань», пансионата «Ольгинка», санатория «Агрия», санатория «Черноморье», спортлагеря «Электрон», турбазы «Приморская», поселок Ольгинка, села Пляхо и Подхребтовое, аул Псебе.

«Одна из главных задач сегодня — восстановить в максимально сжатые сроки водовод. На месте работают специалисты. Я понимаю, что работы много, рабочие ликвидируют последствия стихии. Но людям нужна вода. Необходимо возобновить ее подачу в течение суток», — поручил Вениамин Кондратьев своему заместителю Сергею Власову.

Кроме того, сейчас восстанавливают поврежденный газопровод на пересечении улицы Колхозной и переулка Цветочного, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», причиной подтопления в Новомихайловском поселении стали сильные залповые ливни и резкий подъем уровня рек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 июля снова выехал в пострадавший от стихии Туапсинский район.