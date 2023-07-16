Кондратьев: задача номер один — вернуть в Туапсинский район воду и свет

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 июля снова находится в пострадавшем от стихии Туапсинском районе.

В муниципалитете все еще действует режим чрезвычайной ситуации, который объявили после продолжительных ливней и последующего потопа.

Накануне на Туапсинский район снова обрушились дожди, больше всего пострадали Новомихайловский и Джубга.

«Экстренные службы, волонтеры и казаки продолжают устранять последствия подтоплений. Задействованы более 1,6 тыс. человек, 163 единицы техники. Из-за сильных дождей вчера было приостановлено восстановление коммунальной инфраструктуры. Сейчас задача номер один — вернуть в дома водоснабжение и электричество», — отметил глава Кубани в Telegram.

Вениамин Кондратьев поручил всем ответственным лицам максимально ускорить работу по восстановлению водо- и электроснабжения, как только позволит погода и условия.

Губернатор осмотрел пострадавшие в Новомихайловском дома, пообщался с жителями. Все эвакуированные накануне жители (160 человек) вернулись домой, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.