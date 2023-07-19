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В Новомихайловском полностью восстановили водоснабжение после аварии из-за ливней

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novomihajlovskom-polnostyu-vosstanovili-vodosnabzhenie-posle-avarii-iz-za-livnej
В Новомихайловском полностью восстановили водоснабжение после аварии из-за ливней
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Система водоснабжения в поселке Новомихайловском была значительно повреждена после сильных ливней, обрушившихся на Туапсинский район 15 июля.

Сейчас в поселке уже запущены в работу все канализационные насосные станции, продолжается очистка улиц, дворов, территорий под мостами и русел рек от грязи, ила и наносов. За сутки вывезли более 720 куб. м мусора. Специалисты продезинфицировали около 5 тыс. кв. м территории.

К работе в зоне бедствия привлекли более 1,4 тыс. человек и 108 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев поручил в течение суток восстановить водоснабжение в Новомихайловском поселении, где причиной подтопления стали сильные залповые ливни и резкий подъем уровня рек. Утром 17 июля в поселке запустили водовод в тестовом режиме.

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