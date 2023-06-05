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В Новокубанском районе из-за дождей подтопило дома в хуторе Прикубанском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novokubanskom-rajone-iz-za-dozhdej-podtopilo-doma-v-hutore-prikubanskom
В Новокубанском районе из-за дождей подтопило дома в хуторе Прикубанском
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По данным краевого оперштаба, в Новокубанском районе из-за сильных дождей поднялся уровень реки Горькая Балка.

В результате подъема уровня воды в реке в хуторе Прикубанском подтопило дома и придомовые территории. На месте развернули штаб на случай эвакуации населения. Сейчас уровень воды в реке спадает.

Продолжаются работы по откачке с придомовых территорий. Запланирована работа оценочных комиссий по обследованию подтопленных домов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 4 июня после ливня режим ЧС ввели в Армавире. В Краснодаре подтопления ликвидировали по 35 адресам. На Кубани подтопленными оказались 129 придомовых территорий в 5 районах.

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