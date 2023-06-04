Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре подтопления ликвидированы по 35 адресам

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-podtopleniya-likvidirovany-po-35-adresam
В Краснодаре подтопления ликвидированы по 35 адресам
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Водооткачивающая техника продолжает ликвидировать подтопления после ливня в Краснодаре

В настоящее время подтопления ликвидированы по 35 адресам. Среди них улицы Вишняковой, 51, Котовского,102, Тенистая, 26, перекресток Дзержинского и Гаврилова, перекресток Атарбекова и Ковалева, перекресток Московской и Солнечной, Проспект Чекистов, Каляева, 115, Красных Партизан, 38, перекресток Российской и Ангарской, Котовского, 106, перекресток Красной и Одесской, перекресток Комарова и Королева, перекресток Черкасской и Восточно-Кругликовской и Московская, 140.

Кроме того, подтопления ликвидировали на улицах Дальней, Гаврилова, Тургенева, на нескольких улицах в Немецкой деревне.

Спецтехника продолжает работать на 15 территориях частных домов на улицах Ветеринарной, Бабушкина, Заполярной, переулкам Васюринскому, Абинскому, Медведовскому и другим. По четырем адресам работы завершены.

В течение дня работали 20 водооткачивающих машин и 13 мотопомп городской «Службы спасения».

«Продолжаем работать, пока не отработаем все заявки и все проблемные места. Дождь прекратился, там, где есть ливневки, вода постепенно уходит, ситуация стабилизируется», — сказал вице-мэр Краснодара Владимир Архипов.

Общественный транспорт работает в штатном режиме.

На данный момент поступило 133 заявки на откачку воды. При возникновении ЧС обращайтесь по телефонам 214-33-36 или 112, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: на Кубани подтопленными остаются 129 придомовых территорий в 5 районах.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 4 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 4 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 июня
Не аллерген, но переносчик: врач рассказал об опасности тополиного пуха
Не аллерген, но переносчик: врач рассказал об опасности тополиного пуха
Троица 2023: когда отмечают, традиции и история праздника
Троица 2023: когда отмечают, традиции и история праздника
Капнуло масло: как спасти одежду от жирного пятна
Капнуло масло: как спасти одежду от жирного пятна
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях