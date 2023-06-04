Непогода на Кубани: подтопленными остаются 129 придомовых территорий в 5 районах

По состоянию на 16:30 4 июня подтопления придомовых территорий и домов наблюдались в Лабинском, Абинском, Кореновском, Новокубанском районах и Армавире.

Сообщается, что объекты инфраструктуры и ЖКХ не пострадали и функционируют в штатном режиме.

В Лабинске остаются подтопленными 43 придомовых территории. В 11 домов зашла вода. Откачка воды ведут 16 единиц техники. В пункте временного размещения находятся 17 человек. Работают 10 оценочных комиссий.

В станице Холмской Абинского района подтоплены 24 придомовые территории. Работают 13 мотопомп. В Кореновске вода стоит на 30 придомовых территориях, подтопленных домов нет. Воду откачивают 13 единиц техники. В хуторе Прикубанском Новокубанского района подтоплены 12 придомовых территорий. Вода зашла в два дома. Откачка воды осуществляется пятью единицами техники. Сообщается, что социально значимых объектов в зоне подтопления нет.

В Армавире сильный дождь подтопил 20 придомовых территорий и три дома. Воду откачивают пять единиц техники. Социально значимые объекты в зоне подтопления отсутствуют.

В общей сложности последствия подтоплений ликвидируют 174 человека и 68 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ситуация находится на особом контроле ведомства.

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