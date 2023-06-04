Водооткачивающая техника работает на 13 улицах Краснодара
В краевой столице продолжается ликвидация последствий утреннего ливня. Уже устранили подтопление на улице Тенистой.
В настоящее время спецтехника работает на улицах Круговой, Автомобильной, Российской, Комарова, Троицкой, на Бульваре Строителей, Просторной, Котовского, Набережной, Парижской, Тополиной, Академика Королева и Дружной.
Мотопомпы городской «Службы спасения» работают в частных домах на улице Троицкой и в переулке Васюринском. Также ликвидируют подтопление КНС на улице Котовского.
За ситуацией на дорогах продолжают следить специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с ЕДДС. Они направляют водооткачивающую технику на проблемные участки.
В настоящее время поступило 29 заявок на откачку ливневых вод. Сообщить о ЧС можно по телефонам 214-33-36 или 112, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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