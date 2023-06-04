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Жителей Сочи предупредили о сильных дождях с грозой

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-sochi-predupredili-o-silnyh-dozhdyah-s-grozoj
Жителей Сочи предупредили о сильных дождях с грозой
Фото пресс-службы администрации Сочи

По прогнозам синоптиков, на территории Сочи 5 июня пройдут сильные дожди с грозой.

Все городские службы переведены в усиленный режим работы. Жителям и гостям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха у воды. Также советуют не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами и другими слабо закрепленными конструкциями. Рекомендуется предпринять все необходимые меры предосторожности.

В случае ЧС нужно обращаться по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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