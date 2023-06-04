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Мэр Краснодара: водооткачивающая техника ликвидирует подтопления на шести улицах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-vodootkachivayushhaya-tehnika-likvidiruet-podtopleniya-na-shesti-ulitsah
Мэр Краснодара: водооткачивающая техника ликвидирует подтопления на шести улицах
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Последствия утреннего ливня ликвидируют на улицах Автомобильной, Российской, Парижской, Круговой, Бульваре Строителей и Троицкой.

Об этом днем 4 июня сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов. Он сообщил, что с утра ликвидировали подтопления под мостом в районе Вишняковского рынка.

«С самого начала держим ситуацию под контролем. На улицах работает водооткачивающая техника, мотопомпы городской «Службы спасения». Продолжаем следить за ситуацией», — написал Наумов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трамваи больше 30 минут стояли из-за подтопления в районе ж/д моста на улице Вишняковой.

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