Мэр Краснодара: водооткачивающая техника ликвидирует подтопления на шести улицах

Последствия утреннего ливня ликвидируют на улицах Автомобильной, Российской, Парижской, Круговой, Бульваре Строителей и Троицкой.

Об этом днем 4 июня сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов. Он сообщил, что с утра ликвидировали подтопления под мостом в районе Вишняковского рынка.

«С самого начала держим ситуацию под контролем. На улицах работает водооткачивающая техника, мотопомпы городской «Службы спасения». Продолжаем следить за ситуацией», — написал Наумов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трамваи больше 30 минут стояли из-за подтопления в районе ж/д моста на улице Вишняковой.